Днем ранее армия России ударила по железнодорожному локомотиву в районе станции Кривой Рог, который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Был также поражен сухогруз, который следовал в порт Одессы с грузами военного назначения. Кроме того, под удар попали три электроподстанции напряжением 330 кВ в Ровно и Грабове Ровенской области, а также в Каменском Днепропетровской области. Еще одной целью стала подстанция напряжением 110 кВ в Черновцах. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры, используемые ВСУ.