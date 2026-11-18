Российские военные ударили по портовой инфраструктуре и сухогрузу на Украине
Российские войска минувшей ночью нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые используются в интересах обеспечения вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате в порту Измаил поражены объекты, задействованные для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для украинской армии.
Кроме того, под удар попал сухогруз, который находился в море. Как утверждает Минобороны, судно перевозило в порт Южный грузы двойного назначения для украинской армии.
Днем ранее армия России ударила по железнодорожному локомотиву в районе станции Кривой Рог, который использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Был также поражен сухогруз, который следовал в порт Одессы с грузами военного назначения. Кроме того, под удар попали три электроподстанции напряжением 330 кВ в Ровно и Грабове Ровенской области, а также в Каменском Днепропетровской области. Еще одной целью стала подстанция напряжением 110 кВ в Черновцах. Эти объекты обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса и логистические центры, используемые ВСУ.
16 ноября в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области российские военные поразили склад, на котором хранились беспилотники и комплектующие к ним. В районе железнодорожной станции Днепропетровск был поражен локомотив, перевозивший грузы для украинской армии. Кроме того, в порту Николаев ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры, где хранились ГСМ для армии Украины.