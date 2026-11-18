16 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что встреча Путина и Си на саммите АТЭС – уже пятый контакт лидеров с начала 2026 г. Стороны обсудят перспективы сотрудничества в энергетике, финансовой сфере, технологиях, искусственном интеллекте (ИИ) и других областях. С 2010 г. Китай остается ведущим торговым партнером России, тогда как РФ занимает пятое место среди торговых партнеров КНР.