Путин и Си начали переговоры в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, передает «РИА Новости».
Встреча проходит в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». В состав делегации РФ вошли вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобрнауки Валерий Фальков, министр энергетики Сергей Цивилев, а также помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин.
16 ноября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что встреча Путина и Си на саммите АТЭС – уже пятый контакт лидеров с начала 2026 г. Стороны обсудят перспективы сотрудничества в энергетике, финансовой сфере, технологиях, искусственном интеллекте (ИИ) и других областях. С 2010 г. Китай остается ведущим торговым партнером России, тогда как РФ занимает пятое место среди торговых партнеров КНР.