Что значит для состоятельных алиментщиков пересмотр КС дела футболиста СафоноваС дохода от 200 000 рублей в месяц выплаты смогут уменьшать
Судебные решения, принятые по делу об алиментах вратаря сборной России и французского клуба ПСЖ Матвея Сафонова, будут пересмотрены, следует из постановления Конституционного суда (КС) РФ от 17 ноября. Суды должны рассматривать алименты на сумму 200 000 руб. как достаточные для удовлетворения потребностей несовершеннолетнего ребенка, говорится в постановлении.
КС разъяснил: если доход родителя настолько велик, что алименты, рассчитанные как доля от его заработка, значительно превышают реальные потребности ребенка, то суд может уменьшить эту долю или установить алименты в фиксированной сумме. В России считается высоким и облагается налогом по повышенным ставкам порог дохода в 200 000 руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Поэтому при рассмотрении дел суды могут рассматривать «существенно превышающий эту сумму размер алиментов (во всяком случае, 300 000 руб.) как достаточный для удовлетворения реальных и разумных потребностей несовершеннолетнего ребенка», говорится в постановлении КС. Исключением будет считаться наличие реальной потребности в более значительных суммах, в частности связанной с состоянием здоровья несовершеннолетнего. При этом норму (п. 1 ст. 81) Семейного кодекса РФ, устанавливающую выплату алиментов в виде четвертой доли от заработка плательщика, высшая судебная инстанция признала соответствующей Конституции. Ее оспаривал Сафонов, подавая жалобу в КС.