КС разъяснил: если доход родителя настолько велик, что алименты, рассчитанные как доля от его заработка, значительно превышают реальные потребности ребенка, то суд может уменьшить эту долю или установить алименты в фиксированной сумме. В России считается высоким и облагается налогом по повышенным ставкам порог дохода в 200 000 руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Поэтому при рассмотрении дел суды могут рассматривать «существенно превышающий эту сумму размер алиментов (во всяком случае, 300 000 руб.) как достаточный для удовлетворения реальных и разумных потребностей несовершеннолетнего ребенка», говорится в постановлении КС. Исключением будет считаться наличие реальной потребности в более значительных суммах, в частности связанной с состоянием здоровья несовершеннолетнего. При этом норму (п. 1 ст. 81) Семейного кодекса РФ, устанавливающую выплату алиментов в виде четвертой доли от заработка плательщика, высшая судебная инстанция признала соответствующей Конституции. Ее оспаривал Сафонов, подавая жалобу в КС.