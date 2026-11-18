Сегодня бизнес на УСН начисляет НДС на свои услуги, как только его годовой доход превышает 20 млн руб. То же касается и всех крупных облачных провайдеров, которые также предоставляют возможность пользоваться иностранными ИИ-моделями, – в цену они вынуждены включать дополнительные 22%. И принять их к вычету могут далеко не все: даже если клиент использует НДС на УСН, при ставках 5 и 7% вычет не предусмотрен. А ведь они применяются при доходах от 20 млн до 250 млн и от 250 млн до 450 млн руб. соответственно. В результате для клиентов из МСП покупка легального доступа оказывается существенным расходом.