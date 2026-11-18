Вычислительный компонентПочему бизнес находит налоговые пробелы в законах быстрее, чем государство их согласовывает
Пока правительство обсуждает, как поддержать разработчиков отечественных ИИ-сервисов и их покупателей, рынок справляется сам. Агрегаторы Chad и GPTunneL, которые предоставляют доступ к зарубежным нейросетям, нашли налоговую лазейку. Как компании, продукты которых включены в реестр российского ПО, они избавлены от уплаты НДС.
Сегодня бизнес на УСН начисляет НДС на свои услуги, как только его годовой доход превышает 20 млн руб. То же касается и всех крупных облачных провайдеров, которые также предоставляют возможность пользоваться иностранными ИИ-моделями, – в цену они вынуждены включать дополнительные 22%. И принять их к вычету могут далеко не все: даже если клиент использует НДС на УСН, при ставках 5 и 7% вычет не предусмотрен. А ведь они применяются при доходах от 20 млн до 250 млн и от 250 млн до 450 млн руб. соответственно. В результате для клиентов из МСП покупка легального доступа оказывается существенным расходом.
Минцифры пояснило «Ведомостям», что льгота распространяется только на использование самой российской программы, а не иностранных сервисов. Компании считают, что именно так и работают. Chad и GPTunneL оформляют плату за свои услуги как лицензионное вознаграждение, на которое не начисляется НДС. Пользователь может выбирать зарубежную модель и платить в зависимости от объема ее работы. Но предмет покупки, объясняют «Ведомостям» представители компаний, – российская программа, внутри которой иностранная нейросеть служит «технологическим ресурсом, на котором работает платформа». НДС при покупке зарубежного ресурса при этом сохраняется, так что налоговое законодательство не нарушается.
Правда, есть нюанс – параллельно законодатели разрабатывают меры поддержки отрасли, в которых эта двойственность не учитывается. В итоге складывается парадоксальная ситуация. Крупные платформы, инвестирующие в свои технологии, оказываются невыгодными для малого бизнеса, который не может принять НДС к вычету. Из-за этого будущие субсидии рискуют частично уйти на разницу в цене: государство будет давать деньги на скидку, чтобы сделать доступнее услугу, которую само же облагает налогом. В будущем эту разницу придется либо объяснить, либо устранить.