19 погибших: что известно о крушении Ан-12 в Кемеровской областиСамолет выполнял плановый полет, сообщили в Минобороны РФ
В районе села Ягуново недалеко от Кемерова потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. Все 19 членов экипажа погибли, сообщило Минобороны РФ.
Авиакатастрофа произошла 17 ноября. Самолет выполнял плановый полет. По данным военного ведомства, предварительной причиной крушения стала техническая неисправность, но для установления всех обстоятельств на месте работает комиссия ВКС России.
Первым об авиационном происшествии сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк. Он прибыл на место крушения и возглавил оперативный штаб, в работе которого задействованы сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и медицинских служб.
Позднее глава региона сообщил, что спасатели ликвидировали возгорание на месте падения самолета, а сотрудники полиции оцепили территорию.
«Пять бригад Центра медицины катастроф и скорой помощи готовы оказывать помощь по запросу аварийно-спасательных подразделений. Вертолет и учреждения медицинской помощи приведены в готовность», – рассказал Середюк.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии. Дело расследуют по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Соболезнования в связи с авиакатастрофой президенту России Владимиру Путину направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что в республике с глубокой болью восприняли известие о произошедшем.