Мишустин освободил Сергея Аврамова от должности торгпреда в Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Сергея Аврамова от должности торгового представителя России в Швейцарии. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Освободить Аврамова Сергея Владимировича от должности торгового представителя Российской Федерации в Швейцарской Конфедерации», – говорится в распоряжении.
Аврамов занимал пост торгового представителя России в Швейцарии с 2021 г. В этой должности он курировал вопросы развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и поддержки российских экспортеров.