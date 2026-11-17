Рютте заявил о работе над снятием ограничений Starshield для Украины
Заинтересованные стороны активно работают над тем, чтобы как можно скорее снять ограничения системы спутниковой военной связи Starshield на Украине. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Я знаю, что над этим работают, и мы всегда готовы помочь, где только можем. Я знаю, что делается все возможное в этом отношении», – отметил Рютте (цитата по ANSA).
16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал об ограничениях в работе Starshield на территории Украины.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работу Starshield над территорией Украины снова ограничили. По его словам, начали действовать ограничения скорости Starshield на уровне 161 км/ч. Украинские военные проверили обстоятельства и установили, что речь идет не о случайных ошибках, а о системном ограничении, подчеркнул Зеленский.
29 октября The Atlantic сообщил о недовольстве основателя SpaceX Илона Маска использованием Starlink для управления украинскими ударными беспилотниками. По данным издания, первоначально терминалы передавались больницам, государственным учреждениям и гуманитарным организациям.