ВТБ с 19 ноября начнет оформлять кредиты наличными под залог недвижимости
С 19 ноября клиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными под залог недвижимости на срок до 15 лет. Ставка по нему будет ниже, чем по стандартному кредиту наличными, сообщил «Ведомостям» представитель ВТБ.
Под залог недвижимости банк сможет выдать до 15 млн руб., а без подтверждения дохода и занятости – до 7 млн руб. В ВТБ заявили, что платеж в этом случае выйдет в среднем в два раза ниже, чем по стандартному кредиту наличными. Для рассмотрения заявки необходим только адрес недвижимости, так как банк самостоятельно проведет оценку.
По прогнозам ВТБ, в 2026 г. объем рынка кредитования под залог недвижимости достигнет 270 млрд руб., что год к году больше на 11%.
23 октября совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых, что стало второй подряд паузой в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Это решение объяснили сохраняющимся повышенным ценовым давлением и высокими инфляционными ожиданиями.
22 октября «Финуслуги» сообщили, что индекс полной стоимости кредита наличными (ПСК) достиг 30,08% годовых. По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК выросла на 0,89 п. п. до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п. п. до 23,86%.