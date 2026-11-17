Под залог недвижимости банк сможет выдать до 15 млн руб., а без подтверждения дохода и занятости – до 7 млн руб. В ВТБ заявили, что платеж в этом случае выйдет в среднем в два раза ниже, чем по стандартному кредиту наличными. Для рассмотрения заявки необходим только адрес недвижимости, так как банк самостоятельно проведет оценку.