Четыре банка из списка крупнейших повысили ставки по кредитам наличными
Индекс полной стоимости кредита наличными (ПСК) по состоянию достиг 30,08% годовых, что на 0,56 п. п. выше значения 10 сентября. Данные «Ведомостям» сообщил представитель «Финуслуг».
Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. ПСК показывает реальную, итоговую цену использования заемных денег, которая всегда выше обычной процентной ставки.
По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК выросла на 0,89 п. п., до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п. п., до 23,86%. В «Финуслугах» отметили, что четыре банка повысили полную стоимость беззалоговых кредитов, семь снизили, пять банков оставили без изменений.
По кредитам с залогом ПСК повысилась в одном банке, снизилась в двух, пять банков оставили без изменений. ПСК в топ-20 кредитных организаций по состоянию на 22 октября варьируется от 13,88% до 55,90%, заключили «Финуслуги».
Ближайшее опорное заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 23 октября. Совет директоров регулятора сохранит ключевую ставку на текущем уровне – 14%, ожидают 25 из 26 опрошенных «Ведомостями» экономистов. Один респондент выступает за снижение «ключа» на 25 базисных пунктов (б. п.) до 13,75%.