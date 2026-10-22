Четыре банка из списка крупнейших повысили ставки по кредитам наличными

По беззалоговым кредитам наличными средняя ПСК выросла на 0,89 п. п., до 34,35%, по залоговым – на 0,07 п. п., до 23,86%. В «Финуслугах» отметили, что четыре банка повысили полную стоимость беззалоговых кредитов, семь снизили, пять банков оставили без изменений.