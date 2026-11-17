Путин назначил Олега Логунова заместителем генпрокурора России
Президент России Владимир Путин назначил Олега Логунова заместителем генерального прокурора РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До назначения Логунов возглавлял Главное управление кадров Генпрокуратуры России. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.
5 ноября Путин внес кандидатуру Логунова на должность заместителя генпрокурора в Совет Федерации. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Консультации по кандидатуре были назначены на 9 ноября.
В ноябре 2025 г. Путин назначил Логунова начальником Главного управления кадров Генпрокуратуры.
Логунов родился 4 февраля 1962 г. в Иркутской области. В 1983 г. окончил Свердловский юридический институт. Карьеру начал следователем прокуратуры Хасанского района Приморского края. Впоследствии работал заместителем прокурора Псковской области, начальником управления Генпрокуратуры в Северо-Западном федеральном округе, а также занимал должности в ФСКН и МВД России.