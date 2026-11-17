5 ноября Путин внес кандидатуру Логунова на должность заместителя генпрокурора в Совет Федерации. Об этом сообщил глава комитета верхней палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Консультации по кандидатуре были назначены на 9 ноября.