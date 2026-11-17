НСПК предупредила об ошибках при оплате через иностранные браузеры
С 19 ноября при оплате через иностранные браузеры пользователи могут увидеть предупреждение о том, что соединение не защищено. Об этом сообщила Национальная система платежных карт (НСПК) на своем официальном сайте. Предупреждение связано с тем, что НСПК начала перевод платежных сервисов на российские сертификаты безопасности.
«Переход позволяет обеспечить стабильный доступ к сервисам компании и уже является распространенной практикой среди многих российских организаций», – заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.
Первыми на новые сертификаты перейдут сервисы оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) и универсальный QR-код. Предупреждение о небезопасном соединении может появиться при онлайн-платежах, а также при сканировании QR-кодов камерой смартфона в магазинах, сервисных центрах и общественном транспорте. В НСПК подчеркнули, что такое уведомление связано с особенностями работы браузеров и не свидетельствует об угрозе безопасности сайта или данных пользователей.
Чтобы избежать предупреждений, россиянам рекомендуют установить сертификаты безопасности Национального удостоверяющего центра Минцифры или выбрать «Яндекс Браузер» в качестве браузера по умолчанию. При оплате и переводах через мобильные приложения банков уведомление не появится.
В августе НСПК предупреждала о проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard, выпущенными до введения санкций. Возможные сложности связаны с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов, используемых при оплате покупок.