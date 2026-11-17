Первыми на новые сертификаты перейдут сервисы оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) и универсальный QR-код. Предупреждение о небезопасном соединении может появиться при онлайн-платежах, а также при сканировании QR-кодов камерой смартфона в магазинах, сервисных центрах и общественном транспорте. В НСПК подчеркнули, что такое уведомление связано с особенностями работы браузеров и не свидетельствует об угрозе безопасности сайта или данных пользователей.