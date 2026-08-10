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НСПК предупредила о проблемах с онлайн-оплатой картами Visa и Mastercard

Ведомости

Национальная система платежных карт (НСПК) предупредила о возможных проблемах при оплате покупок в интернете картами Visa и Mastercard, выпущенными до введения санкций. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление НСПК.

Возможные сложности связаны с переходом НСПК на российские сертификаты безопасности для своих официальных сайтов и сервисов, используемых при оплате покупок.

«Сложности могут возникнуть при оплате покупок в интернете картами международных платежных систем, которые с 2022 г. ушли из России», – сообщили в НСПК.

2 июля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не определяет конкретные сроки вывода из обращения карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками. По словам главы регулятора, процесс будет происходить постепенно и уже идет без административного вмешательства.

ПАО «Сбербанк» с 1 сентября прекратит обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa.

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