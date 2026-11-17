Трамп допустил возможность отдельной встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным, однако пока не располагает информацией о перспективах такой встречи. Об этом сообщил Clash Report.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности переговоров с Путиным до встречи с лидерами Японии, Индии и Австралии в Маниле, Трамп сказал, что при возможности хотел бы провести их.
Днем ранее американский лидер заявил о намерении встретиться с Путиным. Переговоры ожидаются на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной двусторонней встречи Путина и Трампа. По его словам, стороны согласовывают время и формат переговоров, не исключается краткий разговор «на ногах». При этом Ушаков заверил, что лидеры обязательно встретятся в Шэньчжэне.
14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая состоится 19 ноября. В тот же день проведение переговоров анонсировал Белый дом.