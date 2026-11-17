10 ноября Лавров сообщил, что у России есть собственный позиционный документ о будущей архитектуре безопасности в Евразии. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном для достижения баланса интересов, при котором безопасность ни одной из сторон не будет ущемляться.