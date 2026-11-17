Лавров: ЕС выстраивает систему безопасности против России
Евросоюз пока ориентирован на создание системы безопасности, направленной против России, а не на выстраивание общей архитектуры с ее участием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
15 ноября глава МИДа назвал тупиковой позицию руководства ЕС, которое выступает против учета российских интересов при урегулировании конфликта на Украине. Лавров раскритиковал заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости сначала добиться перемирия и лишь затем обсуждать европейскую безопасность. Министр также обратил внимание на слова главы евродипломатии Каи Каллас о неприемлемости соглашений, учитывающих интересы Москвы.
10 ноября Лавров сообщил, что у России есть собственный позиционный документ о будущей архитектуре безопасности в Евразии. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном для достижения баланса интересов, при котором безопасность ни одной из сторон не будет ущемляться.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от европейских стран инициатив относительно механизмов обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что в будущем обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины потребует участия европейских государств.