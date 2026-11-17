Что Рябков сказал о переговорах по Украине и позиции МосквыЗамглавы МИДа высказался о возможных компромиссах и членстве Украины в НАТО
- О сроках и месте нового раунда переговоров
- Об участии Европы в переговорах
- О компромиссах по Украине
- О гарантиях безопасности
- О вступлении Украины в НАТО
- Об одобрении возможных соглашений
- О встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 17 ноября сделал ряд заявлений о переговорах по Украине, гарантиях безопасности, возможности компромиссов и участии европейских стран в урегулировании конфликта. Дипломат также прокомментировал предстоящую встречу лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. «Ведомости» собрали главное.
О сроках и месте нового раунда переговоров
Рябков прокомментировал перспективы продолжения трехсторонних переговоров России, США и Украины после предыдущей встречи в Абу-Даби.
«Нет. Нет никакого понимания ни по срокам, ни по месту, ни по перспективам», – ответил дипломат на вопрос о подготовке следующего раунда.
Об участии Европы в переговорах
Возможность участия европейских представителей в следующих раундах переговоров по Украине в настоящее время не рассматривается, заявил Рябков.
«Речь об участии европейцев в переговорном раунде в любом случае не идет», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии новых санкций ЕС на переговорный процесс.
Дипломат также предложил европейским странам продолжать заниматься подготовкой санкционных пакетов.
О компромиссах по Украине
Россия считает свою позицию по урегулированию конфликта обоснованной и ожидает готовности к компромиссам от противоположной стороны.
По словам Рябкова, Москва не намерена отказываться от своих требований, а представления о возможности изменения российской позиции он назвал иллюзиями.
«Мы добьемся своих целей либо политическими, либо военными методами», – подчеркнул замглавы МИДа.
О гарантиях безопасности
Россия пока не получила ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил Рябков.
При этом Москва продолжает анализировать итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби, состоявшихся 10–11 ноября, и готовит новые предложения.
«Мы сейчас анализируем итоги раунда, прорабатываем дальнейшие предложения, в том числе с учетом того, что руководством поставлена задача, в рамках нахождения устойчивого решения, обратиться к тематике европейской безопасности, континентальной безопасности, безопасности в зоне, которая окружает Россию, Украину. Это все неотменимые элементы будущего решения», – сказал Рябков.
О вступлении Украины в НАТО
Россия по-прежнему считает членство Украины в Североатлантическом альянсе категорически неприемлемым.
«Категорически неприемлемо», – заявил Рябков.
При этом дипломат отказался комментировать информацию о том, что США якобы пытаются вернуть тему возможного вступления части Украины в НАТО на переговорную повестку.
Об одобрении возможных соглашений
Любые будущие договоренности по украинскому урегулированию потребуют одобрения со стороны законодателей, заявил Рябков.
Таким образом, согласование условий урегулирования на переговорах не будет означать автоматического вступления соглашений в силу.
О встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Рябков выразил уверенность, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин продолжат обсуждение украинского конфликта на предстоящей встрече в китайском Шэньчжэне.
Дипломат заявил, что диалог по украинскому урегулированию будет продолжен в ходе встречи лидеров трех государств, запланированной на 19 ноября.