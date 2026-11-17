«Мы сейчас анализируем итоги раунда, прорабатываем дальнейшие предложения, в том числе с учетом того, что руководством поставлена задача, в рамках нахождения устойчивого решения, обратиться к тематике европейской безопасности, континентальной безопасности, безопасности в зоне, которая окружает Россию, Украину. Это все неотменимые элементы будущего решения», – сказал Рябков.