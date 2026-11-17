Сальдо: безопасность сухопутного маршрута в Крым усилена после атаки на мост
Атаки на Крымский мост не нарушили снабжение Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. На сухопутном маршруте через регион совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усилены меры безопасности.
«Херсонская область снабжается в обычном режиме. Топливо, продукты и все необходимые товары поступают в регион по альтернативным маршрутам. Поставки идут стабильно и в полном объеме», – написал Сальдо.
По его словам, правительство России и власти Крыма контролируют ситуацию. Специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением движения. Все жизненно важные службы области работают в штатном режиме.
16 и 17 ноября ВСУ атаковали Крымский мост беспилотниками, повредив конструкции. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, поэтому логистические цепочки сохранены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста. Он также выразил уверенность, что «мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего».