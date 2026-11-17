16 и 17 ноября ВСУ атаковали Крымский мост беспилотниками, повредив конструкции. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, поэтому логистические цепочки сохранены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о ситуации вокруг Крымского моста. Он также выразил уверенность, что «мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего».