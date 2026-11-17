По итогам проверки 87% компаний получили оценку «Готов», еще 10% – «Готов с условиями». Им выдадут паспорта готовности в установленные сроки. Компании, которые пока не подтвердили готовность к зиме, должны устранить выявленные нарушения. Для этого они будут работать по специальным планам. За их выполнением проследят Минэнерго и региональные штабы.