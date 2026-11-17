Минэнерго оценило готовность энергокомпаний к зиме
Министр энергетики России Сергей Цивилев утвердил результаты проверки готовности энергокомпаний к отопительному сезону 2026–2027 гг. Об этом сообщило Минэнерго РФ.
«Энергетическая система России готова к прохождению пиковых зимних максимумов, все системообразующие компании выполняют основные показатели готовности», – заявил Цивилев.
По итогам проверки 87% компаний получили оценку «Готов», еще 10% – «Готов с условиями». Им выдадут паспорта готовности в установленные сроки. Компании, которые пока не подтвердили готовность к зиме, должны устранить выявленные нарушения. Для этого они будут работать по специальным планам. За их выполнением проследят Минэнерго и региональные штабы.
Во всех регионах также прошли учения по действиям при авариях. Участники проверили, как будут взаимодействовать разные службы в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, регионы подготовили запасы топлива, оборудования и необходимых материалов. Для устранения возможных аварий зимой подготовили более 23 000 аварийно-восстановительных бригад.
11 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что были запущены все котельные в регионе. По его словам, сохраняющиеся проблемы с отоплением связаны с авариями и необходимостью регулировки внутридомовых систем управляющими компаниями.