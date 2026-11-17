Глава администрации правительства Монголии ушел в отставку
Баттумурийн Энхбаяр объявил о намерении покинуть занимаемый пост вслед за президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, также заявившим об уходе с должности. Об этом сообщает Central Asia media.
По словам Энхбаяра, этот шаг необходим для восстановления его доброго имени.
Хурэлсух заявил об отставке после того, как оппозиционная партия обвинила его в получении финансовой выгоды от государственного железнодорожного проекта, уточняет Associated Press. Глава государства сообщил, что намерен сотрудничать со следователями.