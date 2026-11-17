Россияне стали чаще оставлять чаевые сотрудникам ритейлаЭто связано в основном с низкой базой прошлых лет
Общая сумма чаевых сотрудникам продуктовых сетей по итогам первого полугодия 2026 г. составила 19 млн руб. Такие данные приводит сервис «Нетмонет». По его данным, это на 48,9% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Количество же транзакций за это время увеличилось на 10,3% до 58 900 штук. По словам представителя компании, основной рост фиксируется у премиальных сетей. Здесь в январе – июне посетители оставили в виде чаевых 6 млн руб. Для сравнения, за тот же период годом ранее их объем превысил 1 млн руб. Число же самих операций в данной категории достигло 28 900 единиц. В прошлом году было в шесть раз меньше.
Выросла и средняя сумма чаевых, которые посетители оставляли в ритейле. По данным «Нетмонет», в первом полугодии 2026 г. чек прибавил 35% до 322 руб. При этом в премиальном сегменте он оказался даже ниже – всего 207 руб.
Потребители действительно стали чаще оставлять чаевые, подтверждает представитель сети косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». По его словам, количество таких транзакций у этого ритейлера в первом полугодии 2026 г. увеличилось на 23%, а их объем – на 42%. Детали он не уточнил, сообщив лишь, что средний чек за это время вырос на 15% до 130 руб. В компании отметили, что больше всего чаевых получили курьеры, а вот лидерами по среднему размеру чека стали консультанты.
Директор по операциям и развитию формата «Select Перекресток» Александр Нигматуллин говорит, что для некоторых сотрудников чаевые стали отличным способом получить приятную прибавку к доходу. По его словам, в отдельных случаях она достигает до 7–10% от их заработной платы. Он также отмечает, что данные по регулярным чаевым и положительным отзывам используются внутри компании, а лучшие специалисты выступают на общих встречах и делятся своим опытом работы с гостями. В перспективе планируется использовать такие данные в качестве критерия для развития сотрудников, рассказал Нигматуллин.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров объясняет рост объема чаевых в ритейле низкой базой прошлых лет. По его словам, культура вознаграждения постепенно проникает в данный формат, создавая тренд на персонализированное общение посетителей с консультантами. Рост объема оставленных чаевых в премиальном ритейле управляющий директор «Нетмонет» Оксана Белякова связывает с тем, что именно в этом сегменте ценность создает не только сам товар, но и внимание и экспертиза персонала.