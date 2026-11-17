Общая сумма чаевых сотрудникам продуктовых сетей по итогам первого полугодия 2026 г. составила 19 млн руб. Такие данные приводит сервис «Нетмонет». По его данным, это на 48,9% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Количество же транзакций за это время увеличилось на 10,3% до 58 900 штук. По словам представителя компании, основной рост фиксируется у премиальных сетей. Здесь в январе – июне посетители оставили в виде чаевых 6 млн руб. Для сравнения, за тот же период годом ранее их объем превысил 1 млн руб. Число же самих операций в данной категории достигло 28 900 единиц. В прошлом году было в шесть раз меньше.