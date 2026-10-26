В московских и петербургских аутлетах растет доля свободных площадей

Доля свободных площадей в аутлетах Москвы и Санкт-Петербурга за год увеличилась примерно в 2 раза. Как следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate, в российской столице данный показатель в октябре достиг 12,6%, хотя в аналогичный месяц 2025 г. составлял 6,7%. В Санкт-Петербурге вакансия за это же время прибавила 9,6 п. п. до 19,2%. С октября прошлого года в аутлетах двух городов было закрыто 80 магазинов и две точки общественного питания, говорится в исследовании. Как изменилось количество таких объектов с октября 2024 по октябрь 2025 г., в IBC Real Estate не уточнили, поскольку тогда такую информацию еще не отслеживали.