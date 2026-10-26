Кого привели в свои команды новые губернаторы

Кого привели в свои команды новые губернаторыОни меняют структуры управления и рекрутируют выходцев из других регионов
В структуре правительства Белгородской области впервые появилась должность председателя правительства, которую занял бывший вице-премьер ДНР Владимир Зверков, в прошлом работавший в Минпромторге и Минэкономразвития. Он переехал в Белгород в июне 2026 г., вскоре после назначения врио губернатора генерал-майора, Героя России Александра Шуваева и сначала работал советником последнего. «Это как в армии: я командир, у меня есть председатель правительства – как начальник штаба. Я ставлю задачу, он здесь контролирует, выполняет все это с министрами, а я уже выполняю практическую работу», – объяснил Шуваев назначение местному изданию «Бел.Ру». Его предшественник Вячеслав Гладков (сейчас – посол России в Абхазии) и еще один бывший губернатор – Евгений Савченко (руководил регионом почти 27 лет) сами возглавляли региональный кабмин, обращает внимание политолог Владимир Слатинов.
К настоящему времени, по словам эксперта, Шуваев сформировал костяк управленческой команды: «ключевые должности в правительстве заняты». Речь идет, в частности, о приглашенных чиновниках из других регионов (Слатинов называет это «помощью губернатору со стороны федерального центра»), как, например, тот же Зверков или вице-губернатор Эдуард Петрухин – последний в 2007–2013 гг. был первым замглавы ФСИН, затем работал замруководителя Росреестра, был первым замглавы управления региональной безопасности Подмосковья. Ряд управленцев работали при предыдущих губернаторах – бывший первый вице-губернатор Илья Пономарев и экс-замгубернатора Андрей Антоненко стали зампредами правительства.
У губернатора Брянской области Егора Ковальчука (в прошлом – премьер ЛНР, мэр Миасса, вице-губернатор Челябинской области) в октябре появилось четыре новых заместителя: Евгений Крехтунов, Анна Уголкова, Наталья Киселева и Виталий Курятников. Все они «варяги». С Крехтуновым Ковальчук работал в правительстве ЛНР и администрации Миасса, с Уголковой – в кабмине ЛНР (она также возглавляла министерство промышленности и торговли Запорожской области). У Киселевой, как писал брянский губернатор в своем Telegram-канале 12 октября, «большой опыт госслужбы в органах власти». Курятников в прошлом – замминистра промышленности Челябинской области (это ведомство в 2012–2014 гг. возглавлял Ковальчук).
Брянский губернатор действует наиболее активно из тех, кто 20 сентября избрался на первый срок, говорит президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «По сути, Ковальчук формирует собственную команду, стремясь получить более управляемую и ориентированную на конкретные результаты администрацию. При этом для приграничного региона сохраняется безусловный приоритет безопасности», – отметил эксперт.
По словам Гращенкова, в Тверской области губернатор Виталий Королев (в прошлом – заместитель руководителя ФАС) демонстрирует осторожный, технократический подход: «Он сохранил всех заместителей председателя правительства, а одним из первых приоритетов сделал подготовку коммунальной инфраструктуры к зиме». «Здесь просматривается ставка на стабильность, управленческую дисциплину и постепенное повышение эффективности существующих институтов», – сказал политолог.
В правительство Дагестана приходит «много людей извне», говорит эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев. Главой республики стал бывший председатель Верховного суда региона Федор Щукин. Руководитель Дагестана избирается не на прямых выборах, а назначается региональным парламентом из числа кандидатур, представленных президентом. Кандидатуру Щукина президент Владимир Путин поддержал 30 апреля на встрече с представителями Дагестана в Кремле. Также глава государства одобрил кандидатуру заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова на пост премьера республики.
Рамазанов 23 октября подписал постановление об ограничении числа советников и помощников руководителей органов исполнительной власти Дагестана. Теперь руководитель ведомства не сможет иметь более одного советника и одного помощника. Врио руководителя администрации главы и правительства республики 20 октября был назначен Магомед Дибиров, более 17 лет возглавлявший региональный избирком. Госсекретарем Дагестана стал бывший руководитель администрации главы и правительства Махач Омаров. Бывший силовик Альберт Хасауов и замдиректора Научно-исследовательского института глазных болезней им. Краснова Магомед Чиркиев стали врио вице-премьеров.
Губернаторы все меньше стремятся начинать свой срок с громких политических заявлений, отмечает Гращенков. По его словам, на первый план выходит административная эффективность. «Оценивать новых губернаторов правильнее не по количеству уволенных чиновников, а по тому, насколько через полгода изменится ситуация с ЖКХ, инвестициями, социальной инфраструктурой и качеством жизни», – заключил эксперт.
«Ведомости» направили запросы в администрации Белгородской, Брянской, Тверской областей и Дагестана.-