Кого привели в свои команды новые губернаторы

В структуре правительства Белгородской области впервые появилась должность председателя правительства, которую занял бывший вице-премьер ДНР Владимир Зверков, в прошлом работавший в Минпромторге и Минэкономразвития. Он переехал в Белгород в июне 2026 г., вскоре после назначения врио губернатора генерал-майора, Героя России Александра Шуваева и сначала работал советником последнего. «Это как в армии: я командир, у меня есть председатель правительства – как начальник штаба. Я ставлю задачу, он здесь контролирует, выполняет все это с министрами, а я уже выполняю практическую работу», – объяснил Шуваев назначение местному изданию «Бел.Ру». Его предшественник Вячеслав Гладков (сейчас – посол России в Абхазии) и еще один бывший губернатор – Евгений Савченко (руководил регионом почти 27 лет) сами возглавляли региональный кабмин, обращает внимание политолог Владимир Слатинов.