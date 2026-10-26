Какие инжиниринговые услуги оказывают ученые и вузы

Объем инжиниринговых услуг, оказанных российскими вузами, научными организациями и учрежденными ими малыми инновационными предприятиями (МИП), в 2025 г. составил почти 42 млрд руб. При этом наиболее заметный рост за последние два года наблюдался в сфере изучения Земли и окружающей среды, а также транспортных систем и технологий.