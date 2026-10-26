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Какие инжиниринговые услуги оказывают ученые и вузы

Их объем сократился в 2025 году
Анастасия Майер
Наибольший объем инжиниринговых услуг в 2025&nbsp;г. пришелся на энергетику
Наибольший объем инжиниринговых услуг в 2025 г. пришелся на энергетику / Сергей Булкин / ТАСС

Объем инжиниринговых услуг, оказанных российскими вузами, научными организациями и учрежденными ими малыми инновационными предприятиями (МИП), в 2025 г. составил почти 42 млрд руб. При этом наиболее заметный рост за последние два года наблюдался в сфере изучения Земли и окружающей среды, а также транспортных систем и технологий.

Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, с которым ознакомились «Ведомости». В целом реальный объем инжиниринговых услуг в академическом секторе в 2025 г. оказался на 5,3% ниже уровня 2023 г.

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