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Разработки ЦБСТ помогли уничтожить технику ВСУ на миллиарды долларов

Филипп Иванов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Разработки резидентов Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) помогли уничтожить украинскую технику на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин в интервью «Ведомостям».

«Мы как-то раз пытались посчитать только по подтвержденному видео... на несколько миллиардов долларов мы насчитали уничтоженной техники врага», – рассказал Сидякин. По его словам, рамы, полетные контроллеры, моторы, связь и батареи для коптеров делаются в России, однако матрицы для оптики по-прежнему закупаются за рубежом.

Выручка резидентов ЦБСТ по итогам 2025 г. составила 81,8 млрд руб., чистая прибыль – 6,3 млрд руб. Сидякин добавил, что на текущий момент у ЦБСТ 574 резидента, план на 2026 г. – 625. «Для сравнения: в 2024 г. их было 200, то есть мы выросли почти втрое», – отметил депутат.

Среднесписочная численность сотрудников резидентов достигла 7056 человек. В 2024 г. центр содействовал в получении мер поддержки по 15 проектам, в 2026-м – уже по 129.

Александр Сидякин: «Следующей будет война искусственного интеллекта»

Политика / Интервью

ЦБСТ был создан по инициативе председателя «Единой России» Дмитрия Медведева для технологической помощи фронту. Резиденты центра производят дроны «Скворец», «Овод», «Упырь», разведывательные беспилотники и средства защиты.

Кроме того, продолжил депутат, ЦБСТ развернул мониторинговый центр в Курской области и выстраивает систему гражданской противовоздушной обороны для «Мираторга», РЖД и «Россетей». Также создан цифровой армейский магазин, позволяющий военным заказывать дроны с доставкой на фронт.

13 августа начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, ставший также председателем комитета ГД по молодежной политике по итогам последних выборов, заявил, что разработчикам БПЛА с линии фронта нужно упростить доступ к господдержке. Головин предложил в рамках ЦБСТ сделать «упрощенный вход» для получения господдержки для двух категорий разработчиков БПЛА: ветеранов спецоперации и участников «Кулибин-клуба» Народного фронта.

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