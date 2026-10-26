Разработки ЦБСТ помогли уничтожить технику ВСУ на миллиарды долларов
Разработки резидентов Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) помогли уничтожить украинскую технику на несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин в интервью «Ведомостям».
«Мы как-то раз пытались посчитать только по подтвержденному видео... на несколько миллиардов долларов мы насчитали уничтоженной техники врага», – рассказал Сидякин. По его словам, рамы, полетные контроллеры, моторы, связь и батареи для коптеров делаются в России, однако матрицы для оптики по-прежнему закупаются за рубежом.
Выручка резидентов ЦБСТ по итогам 2025 г. составила 81,8 млрд руб., чистая прибыль – 6,3 млрд руб. Сидякин добавил, что на текущий момент у ЦБСТ 574 резидента, план на 2026 г. – 625. «Для сравнения: в 2024 г. их было 200, то есть мы выросли почти втрое», – отметил депутат.
Среднесписочная численность сотрудников резидентов достигла 7056 человек. В 2024 г. центр содействовал в получении мер поддержки по 15 проектам, в 2026-м – уже по 129.
ЦБСТ был создан по инициативе председателя «Единой России» Дмитрия Медведева для технологической помощи фронту. Резиденты центра производят дроны «Скворец», «Овод», «Упырь», разведывательные беспилотники и средства защиты.
Кроме того, продолжил депутат, ЦБСТ развернул мониторинговый центр в Курской области и выстраивает систему гражданской противовоздушной обороны для «Мираторга», РЖД и «Россетей». Также создан цифровой армейский магазин, позволяющий военным заказывать дроны с доставкой на фронт.
13 августа начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, ставший также председателем комитета ГД по молодежной политике по итогам последних выборов, заявил, что разработчикам БПЛА с линии фронта нужно упростить доступ к господдержке. Головин предложил в рамках ЦБСТ сделать «упрощенный вход» для получения господдержки для двух категорий разработчиков БПЛА: ветеранов спецоперации и участников «Кулибин-клуба» Народного фронта.