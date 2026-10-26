Разработки ЦБСТ помогли уничтожить технику ВСУ на миллиарды долларов

Выручка резидентов ЦБСТ по итогам 2025 г. составила 81,8 млрд руб., чистая прибыль – 6,3 млрд руб. Сидякин добавил, что на текущий момент у ЦБСТ 574 резидента, план на 2026 г. – 625. «Для сравнения: в 2024 г. их было 200, то есть мы выросли почти втрое», – отметил депутат.