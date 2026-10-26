Александр Сидякин: «Следующей будет война искусственного интеллекта»

«Следующей будет война искусственного интеллекта»Председатель комитета Госдумы по цифровому развитию о регулировании ИИ, разработках ЦБСТ и итогах работы главой ЦИК партии
Следующая война будет вестись с использованием искусственного интеллекта, единороссы должны быть «крепким политическим тылом», а начинку иностранных автомобилей необходимо поставить под контроль. Так считает депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин. Впервые в нижнюю палату он избирался в 2011 г., стал заметен противостоянием с «белоленточной» оппозицией и подписью под первым российским законопроектом об иноагентах.
С 2018 г. Сидякин работал руководителем администрации главы Башкирии, а с 2021 г. – главой центрального исполкома «Единой России». Отвечал в партии (и в качестве члена набсовета ЦБСТ) за технологические задачи, а теперь, после ухода с должности в «ЕР» стал председателем нового комитета – по цифровому развитию и искусственному интеллекту (ИИ).
В интервью «Ведомостям» Сидякин рассказал, почему партия улучшила результаты на выборах, сколько техники уничтожили за счет разработок ЦБСТ, а также для чего России собственные модели ИИ и угрожают ли роботы людям.