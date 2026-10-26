Александр Сидякин: «Следующей будет война искусственного интеллекта»

С 2018 г. Сидякин работал руководителем администрации главы Башкирии, а с 2021 г. – главой центрального исполкома «Единой России». Отвечал в партии (и в качестве члена набсовета ЦБСТ) за технологические задачи, а теперь, после ухода с должности в «ЕР» стал председателем нового комитета – по цифровому развитию и искусственному интеллекту (ИИ).