В «Юнармии» призвали упростить доступ к господдержке разработчикам БПЛА с фронта
Разработчикам БПЛА с линии фронта предложили упростить доступ к господдержке. С такой инициативой выступил начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин на круглом столе «Народный ВПК: приближаем победу вместе!».
По словам Головина, есть производители дронов, кто «умело пользуется грантами»: подачей заявок, написание документов с юридической консультацией.
«Есть ребята, кто непосредственно производит устройства, но при этом не имеет таких же возможностей при написании той самой заявки. Здесь вопрос, вполне вероятно, регулируемый», – сказал он.
Головин предложил в рамках Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сделать «упрощенный вход» для получения господдержки для двух категорий разработчиков БПЛА: ветеранов спецоперации и участников «Кулибин-клуба» Народного фронта.
9 августа глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что часть образцов беспилотников начали терять актуальность из-за радикального изменения характера боевых действий в зоне спецоперации. По его словам, разработчиком необходимо постоянно совершенствовать беспилотные системы с учетом меняющейся ситуации на поле боя.