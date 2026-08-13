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В «Юнармии» призвали упростить доступ к господдержке разработчикам БПЛА с фронта

Ведомости

Разработчикам БПЛА с линии фронта предложили упростить доступ к господдержке. С такой инициативой выступил начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин на круглом столе «Народный ВПК: приближаем победу вместе!».

По словам Головина, есть производители дронов, кто «умело пользуется грантами»: подачей заявок, написание документов с юридической консультацией.

«Есть ребята, кто непосредственно производит устройства, но при этом не имеет таких же возможностей при написании той самой заявки. Здесь вопрос, вполне вероятно, регулируемый», – сказал он.

Для чего ветеранов спецоперации привлекают к работе на транспорте

Общество

Головин предложил в рамках Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сделать «упрощенный вход» для получения господдержки для двух категорий разработчиков БПЛА: ветеранов спецоперации и участников «Кулибин-клуба» Народного фронта.

9 августа глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что часть образцов беспилотников начали терять актуальность из-за радикального изменения характера боевых действий в зоне спецоперации. По его словам, разработчиком необходимо постоянно совершенствовать беспилотные системы с учетом меняющейся ситуации на поле боя.

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