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Концерн «Калашников» заявил о снижении востребованности некоторых БПЛА

Ведомости

Некоторые образцы беспилотников начали терять актуальность из-за радикального изменения характера боевых действий в зоне спецоперации. Об этом в интервью ТАСС заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, производителям необходимо постоянно совершенствовать беспилотные системы с учетом меняющейся ситуации на поле боя. «Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 г., сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», – сказал Лушников.

Он подчеркнул, что изменения в характере боевых действий требуют постоянного развития и адаптации выпускаемой техники.

18 июня «Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Отмечалось, что у аппарата появились дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА, севший «на шесть». Также он с помощью радиочастотной детекции засекает вражеский дрон по его радиоизлучению.

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