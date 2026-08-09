Концерн «Калашников» заявил о снижении востребованности некоторых БПЛА
Некоторые образцы беспилотников начали терять актуальность из-за радикального изменения характера боевых действий в зоне спецоперации. Об этом в интервью ТАСС заявил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
По его словам, производителям необходимо постоянно совершенствовать беспилотные системы с учетом меняющейся ситуации на поле боя. «Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 г., сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», – сказал Лушников.
Он подчеркнул, что изменения в характере боевых действий требуют постоянного развития и адаптации выпускаемой техники.
18 июня «Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Отмечалось, что у аппарата появились дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА, севший «на шесть». Также он с помощью радиочастотной детекции засекает вражеский дрон по его радиоизлучению.