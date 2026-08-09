Концерн «Калашников» заявил о снижении востребованности некоторых БПЛА

По его словам, производителям необходимо постоянно совершенствовать беспилотные системы с учетом меняющейся ситуации на поле боя. «Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 г., сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», – сказал Лушников.