«Ростех» представил БПЛА Supercam S180 с защитой от дронов-перехватчиков
«Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Об этом сообщается в Max госкорпорации.
Отмечается, что у аппарата появилась дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА, севший «на шесть». Также он с помощью радиочастотной детекции засекает вражеский дрон по его радиоизлучению.
В случае обнаружения угрозы Supercam S180 предупреждает оператора и дает возможность своевременно выполнить маневр уклонения.
Беспилотник также получил стреловидное крыло и повышенную скорость полета, что затрудняет его перехват дронами аналогичного класса. Для защиты от средств радиоэлектронной борьбы аппарат оснащен несколькими навигационными системами, которые дублируют друг друга и обеспечивают устойчивость к помехам.
По данным «Ростеха», новый Supercam S180 способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущих моделей линейки. Запуск осуществляется с катапульты, а полезная нагрузка достигает 1,5 кг.
25 мая «Ростех» представил зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Цитадель» с «умными» снарядами для защиты стационарных объектов от атак беспилотников. Комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 мм предназначен для борьбы с дронами мультикоптерного и самолетного типа и способен работать круглосуточно.