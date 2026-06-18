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«Ростех» представил БПЛА Supercam S180 с защитой от дронов-перехватчиков

Ведомости

«Ростех» показал новый разведывательный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак дронов-перехватчиков. Об этом сообщается в Max госкорпорации.

Отмечается, что у аппарата появилась дополнительная камера и система искусственного интеллекта, которые автоматически распознают вражеский БПЛА, севший «на шесть». Также он с помощью радиочастотной детекции засекает вражеский дрон по его радиоизлучению.

В случае обнаружения угрозы Supercam S180 предупреждает оператора и дает возможность своевременно выполнить маневр уклонения.

Беспилотник также получил стреловидное крыло и повышенную скорость полета, что затрудняет его перехват дронами аналогичного класса. Для защиты от средств радиоэлектронной борьбы аппарат оснащен несколькими навигационными системами, которые дублируют друг друга и обеспечивают устойчивость к помехам.

По данным «Ростеха», новый Supercam S180 способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущих моделей линейки. Запуск осуществляется с катапульты, а полезная нагрузка достигает 1,5 кг.

25 мая «Ростех» представил зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Цитадель» с «умными» снарядами для защиты стационарных объектов от атак беспилотников. Комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 мм предназначен для борьбы с дронами мультикоптерного и самолетного типа и способен работать круглосуточно.

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