Для чего ветеранов спецоперации привлекают к работе на транспорте

Далее слово взяли ветераны, награжденные медалями Герой РФ. Тимур Варин рассказал, что его мобилизовали в 2022 г. Он служил в Донецкой народной республике, на угледарском направлении, в Белгородской и Курских областях, занимал должность командира танкового экипажа. В 2024 г. он обеспечивал проход для штурмовых групп по минному полю, сохранив весь экипаж, за что и был награжден. После демобилизации в 2026 г. Варин занял должность заместителя гендиректора по надзору за соблюдением требований безопасности на ФКП «Аэропорты Чукотки». По его словам, после фронта в гражданской жизни важными ценностями остаются коллективизм и взаимовыручка. «В транспорте часто работают команды, и в критической ситуации именно сплоченность, готовность поддержать товарища, разделить ответственность становятся решающими», – говорит Варин.