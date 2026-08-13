Для чего ветеранов спецоперации привлекают к работе на транспорте

Для чего ветеранов спецоперации привлекают к работе на транспортеУ них есть опыт работы с современной техникой, логистикой, навигацией и БПЛА, говорят эксперты
Ветераны спецоперации должны стать образцами новых героев для молодежи – это повысит престиж профессий, связанных со служением государству, в том числе в транспортной отрасли. К такому выводу пришли участники совместного заседания комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по просвещению и общественного совета при Минтрансе РФ. На мероприятие они пригласили награжденных медалями Герой РФ участников спецоперации, которые сейчас работают на руководящих должностях в РЖД, «Аэрофлоте» и в других компаниях.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что одна из приоритетных задач государства – обеспечение технологического суверенитета. В ноябре 2025 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал руководителей вузов и научных организаций обратить внимание на ветеранов спецоперации с инженерными знаниями. По его словам, они могут внести существенный вклад в работу над технологическими проектами.
Подобный опыт уже был в истории страны: после Великой Отечественной войны ветеранов принимал на учебу Российский университет транспорта (МИИТ) и после его окончания они трудились инженерами и другими специалистами в транспортной отрасли страны, сказал на мероприятии первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков. «Моральные концепты ветеранов спецоперации – это то, что обществу, в том числе молодому поколению, критически необходимо», – сказала председатель комиссии по просвещению ОП РФ Ольга Голышенкова. Государству нужно отходить от «образа блогера, бариста, флориста» как возможной для молодежи работы и пропагандировать профессии служения государству и обществу, показывая их престиж, дополнила она.
Далее слово взяли ветераны, награжденные медалями Герой РФ. Тимур Варин рассказал, что его мобилизовали в 2022 г. Он служил в Донецкой народной республике, на угледарском направлении, в Белгородской и Курских областях, занимал должность командира танкового экипажа. В 2024 г. он обеспечивал проход для штурмовых групп по минному полю, сохранив весь экипаж, за что и был награжден. После демобилизации в 2026 г. Варин занял должность заместителя гендиректора по надзору за соблюдением требований безопасности на ФКП «Аэропорты Чукотки». По его словам, после фронта в гражданской жизни важными ценностями остаются коллективизм и взаимовыручка. «В транспорте часто работают команды, и в критической ситуации именно сплоченность, готовность поддержать товарища, разделить ответственность становятся решающими», – говорит Варин.
Другой Герой РФ – Александр Карамышев рассказал, что участвовал в военных конфликтах в Чечне, Южной Осетии, Сирии и на Украине. В последнем принимал участие с 2015 г., дополнил он. Сейчас Карамышев стажируется в департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот», сказала председатель общественного совета при Минтрансе Татьяна Горовая.
Еще один Герой РФ и выпускник программы «Время героев» – Владимир Сайбель до спецоперации работал в РЖД и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, рассказал он. В 2023 г. получил тяжелое ранение, когда с разведгруппой выполнял задачу по удержанию укрепрайона, продолжил ветеран. Сейчас он занимает должность замначальника департамента социального развития РЖД, говорит Горовая.
Ключевыми направлением в технологическом развитии страны становится разработка беспилотных авиационных систем и искусственного интеллекта (ИИ), сказал «Ведомостям заместитель проректора НИУ ВШЭ Андрей Саак. Беспилотные технологии особенно востребованы в логистике и обеспечении транспортной связанности удаленных территорий, а также при работе в Арктике, говорит он. У части ветеранов есть практический опыт работы с современной техникой, логистикой, навигацией, в том числе с беспилотными системами, отметила советник гендиректора АО «Центральная пригородная пассажирская компания» Екатерина Лобанова.
Также многие участники спецоперации работали с радиоэлектронной борьбой, применяли 3D-печать, отметила зампредседателя комитета по соцполитике Совета Федерации Дарья Лантратова. В гражданской жизни их опыт можно применить в развитии беспилотного транспорта (грузовики, логистические дроны), создании и внедрении цифровых платформ для управления транспортными потоками, добавила она.
Ветераны из регионов, по словам Лантратовой, хотят получить водительские удостоверения категории В и С (легковые и грузовые авто), чтобы управлять сельхозтехникой и общественным транспортом. Источник «Ведомостей» из Москвы, принимавший участие в спецоперации, рассказал, что после демобилизации смог трудоустроиться в сельскохозяйственную компанию, где продолжает управлять БПЛА.
Представитель «АвтоВАЗа» затруднился ответить «Ведомостям» на вопрос, какое количество участников спецоперации работает в организации. Он уточнил, что один из демобилизовавшихся ветеранов, который ранее работал на конвейере, после полученных ранений переучился и теперь работает за компьютером в службе инжиниринга. «Ведомости» направили запросы в «Аэрофлот» и РЖД.