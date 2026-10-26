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Главная / Технологии /

Может ли ИИ вызвать массовые отключения интернет-сервисов в России

Около половины интернет-магазинов и корпоративных сайтов на популярном языке программирования PHP потенциально уязвимы
Илья Склюев
Около 40% инсталляций в мире используют версии PHP, для которых больше не выпускают стандартные обновления безопасности
Около 40% инсталляций в мире используют версии PHP, для которых больше не выпускают стандартные обновления безопасности / Ведомости

Почти половина российских сайтов – около 1,5 млн – оказалась под угрозой взлома. Уязвимые версии языка программирования PHP использовали корпоративные ресурсы и обычные интернет‑магазины

Обнаруженные нейросетями в конце октября уязвимости в языке программирования PHP, на котором написана значительная часть веб-сайтов и интернет-магазинов, привели к попыткам взлома каждой десятой организации по всему миру. Это следует из статистики израильской компании по кибербезопасности Check Point. Российские компании тоже столкнулись с невозможностью оформить заказ в интернет-магазинах или страдали от утечки личных данных с корпоративных порталов. Примерно половина всех российских веб-сервисов на PHP, а это почти 1,5 млн ресурсов из 3,29 млн порталов, использует версии языка с известными уязвимостями. Такие данные привела американская компания Censys, которая занимается мониторингом глобальной сети.

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