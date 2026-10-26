Может ли ИИ вызвать массовые отключения интернет-сервисов в России

Обнаруженные нейросетями в конце октября уязвимости в языке программирования PHP, на котором написана значительная часть веб-сайтов и интернет-магазинов, привели к попыткам взлома каждой десятой организации по всему миру. Это следует из статистики израильской компании по кибербезопасности Check Point. Российские компании тоже столкнулись с невозможностью оформить заказ в интернет-магазинах или страдали от утечки личных данных с корпоративных порталов. Примерно половина всех российских веб-сервисов на PHP, а это почти 1,5 млн ресурсов из 3,29 млн порталов, использует версии языка с известными уязвимостями. Такие данные привела американская компания Censys, которая занимается мониторингом глобальной сети.