Связующее звено

В этот раз Ким не встречался с Си Цзиньпином: лидера КНДР приветствовал премьер Госсовета Ли Цян, а сопровождал – четвертый человек Китая Ван Хунин, считающийся главным по идеологии (и упор делался как на историю Корейской войны, так и социализм в настоящем). Но и без того за последние два года лидеры виделись дважды. К тому же, усиливаются слухи, что нынешний приезд был нужен не только для символического закрепления уз дружбы, но и обсуждения возможного приезда Кима в середине ноября на юг Китая на саммит АТЭС, где будут Владимир Путин и Дональд Трамп.