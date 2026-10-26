Когда ЦБ продолжит цикл снижения ставки

Выжидательная позиция впервые обозначилась на заседании 11 сентября после непрерывного цикла смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на 7 процентных пунктов (п. п.) в течение полутора лет. В пресс-релизе регулятор объяснил решение повышенными инфляционными ожиданиями (13,2% в октябре по данным «инФОМа»), сохраняющимися рисками со стороны спроса и предложения, а также неопределенностью в бюджетной политике.