Сидякин: следующая война будет вестись с использованием ИИ
Следующая война, с которой может столкнуться Россия, будет вестись при помощи искусственного интеллекта (ИИ), а участие человека в боевых действиях будет минимальным. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.
По словам Сидякина, Россия – одна из пяти стран, которые имеют суверенную модель ИИ. «Если мы не будем заниматься развитием, если не будет своих моделей, то нами будут заниматься модели, которые сформированы без нашего участия», – подчеркнул он.
Депутат отметил, что необходимо научиться работать с большими базами данных, правильно их обрабатывать и хранить, а также формировать законодательство об обучении суверенных моделей на данных, созданных в России. «Самым большим владельцем данных является государство», – указал он.
Сидякин добавил, что закон об ИИ носит рамочный характер, к нему готовятся пять нормативных актов. До 1 декабря правительству предстоит принять решения о том, как и кто будет определять соответствие модели статусу суверенной и какие льготы она получит. По словам депутата, сейчас признаки суверенных имеют только модели «Сбера» и «Яндекса», однако официально статус никому не присвоен.
26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.
9 октября «Единая Россия» предложила Минцифры закрепить перечень государственных данных для обучения ИИ. Задача системы – обеспечить отечественным разработчикам легальный и безопасный доступ к информации, которая сегодня хранится в государственных структурах, научных организациях и компаниях.