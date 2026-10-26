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Сидякин: следующая война будет вестись с использованием ИИ

Филипп Иванов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следующая война, с которой может столкнуться Россия, будет вестись при помощи искусственного интеллекта (ИИ), а участие человека в боевых действиях будет минимальным. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин.

По словам Сидякина, Россия – одна из пяти стран, которые имеют суверенную модель ИИ. «Если мы не будем заниматься развитием, если не будет своих моделей, то нами будут заниматься модели, которые сформированы без нашего участия», – подчеркнул он.

Депутат отметил, что необходимо научиться работать с большими базами данных, правильно их обрабатывать и хранить, а также формировать законодательство об обучении суверенных моделей на данных, созданных в России. «Самым большим владельцем данных является государство», – указал он.

Сидякин добавил, что закон об ИИ носит рамочный характер, к нему готовятся пять нормативных актов. До 1 декабря правительству предстоит принять решения о том, как и кто будет определять соответствие модели статусу суверенной и какие льготы она получит. По словам депутата, сейчас признаки суверенных имеют только модели «Сбера» и «Яндекса», однако официально статус никому не присвоен.

26 июля президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. Документ также определяет основные понятия и принципы регулирования отношений, связанных с такими технологиями.

9 октября «Единая Россия» предложила Минцифры закрепить перечень государственных данных для обучения ИИ. Задача системы – обеспечить отечественным разработчикам легальный и безопасный доступ к информации, которая сегодня хранится в государственных структурах, научных организациях и компаниях.

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