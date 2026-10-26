Сидякин: следующая война будет вестись с использованием ИИ

Сидякин добавил, что закон об ИИ носит рамочный характер, к нему готовятся пять нормативных актов. До 1 декабря правительству предстоит принять решения о том, как и кто будет определять соответствие модели статусу суверенной и какие льготы она получит. По словам депутата, сейчас признаки суверенных имеют только модели «Сбера» и «Яндекса», однако официально статус никому не присвоен.