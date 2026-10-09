«Единая Россия» предложила закрепить перечень госданных для обучения ИИ

«Государство располагает огромными массивами данных, которые могут помочь российским разработчикам создавать новые технологии. Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям. При этом правила должны быть понятными и одинаковыми для всех, кто соответствует установленным требованиям», – пояснил он.