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Главная / Технологии /

«Единая Россия» предложила закрепить перечень госданных для обучения ИИ

Филипп Иванов
iStock
iStock

Партия «Единая Россия» предложила Минцифры закрепить перечень государственных данных для обучения искусственного интеллекта. Инициатива связана с созданием национальной системы данных для ИИ – одним из приоритетных направлений реализации технологического раздела народной программы партии, сообщили в ЕР.

Предложение обсудили на форуме «Цифровые решения» в рамках профильной секции «Национальная система данных для ИИ: как создать». Создание перечня госданных позволит установить единые правила доступа российских разработчиков к необходимой информации с соблюдением требований безопасности и защиты персональных данных, говорится в сообщении.

Задача системы – обеспечить отечественным разработчикам легальный и безопасный доступ к информации, которая сегодня хранится в государственных структурах, научных организациях и компаниях. Для этого предстоит определить, какие государственные данные могут использоваться для обучения ИИ, а также установить прозрачные условия их предоставления. Правовую основу работы системы обеспечат законодатели.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России», председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин отметил, что профильный комитет возьмет на себя сопровождение подготовки подзаконных актов, в первую очередь правил доступа к государственным базам данных.

«Государство располагает огромными массивами данных, которые могут помочь российским разработчикам создавать новые технологии. Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям. При этом правила должны быть понятными и одинаковыми для всех, кто соответствует установленным требованиям», – пояснил он.

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