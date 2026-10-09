«Единая Россия» предложила закрепить перечень госданных для обучения ИИ
Партия «Единая Россия» предложила Минцифры закрепить перечень государственных данных для обучения искусственного интеллекта. Инициатива связана с созданием национальной системы данных для ИИ – одним из приоритетных направлений реализации технологического раздела народной программы партии, сообщили в ЕР.
Предложение обсудили на форуме «Цифровые решения» в рамках профильной секции «Национальная система данных для ИИ: как создать». Создание перечня госданных позволит установить единые правила доступа российских разработчиков к необходимой информации с соблюдением требований безопасности и защиты персональных данных, говорится в сообщении.
Задача системы – обеспечить отечественным разработчикам легальный и безопасный доступ к информации, которая сегодня хранится в государственных структурах, научных организациях и компаниях. Для этого предстоит определить, какие государственные данные могут использоваться для обучения ИИ, а также установить прозрачные условия их предоставления. Правовую основу работы системы обеспечат законодатели.
Руководитель Центрального исполкома «Единой России», председатель комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Александр Сидякин отметил, что профильный комитет возьмет на себя сопровождение подготовки подзаконных актов, в первую очередь правил доступа к государственным базам данных.
«Государство располагает огромными массивами данных, которые могут помочь российским разработчикам создавать новые технологии. Мы считаем, что доступ к государственным данным для обучения искусственного интеллекта нужно предоставлять только суверенным и национальным моделям. При этом правила должны быть понятными и одинаковыми для всех, кто соответствует установленным требованиям», – пояснил он.