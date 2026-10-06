Главные заявления Мишустина о 5G, ИИ в госуправлении и кибербезопасности

Главные заявления Мишустина о 5G, ИИ в госуправлении и кибербезопасностиПремьер подвел цифровые итоги и рассказал о планах правительства
- Цифровая экономика и связь
- Искусственный интеллект и цифровой суверенитет
- Центры обработки данных и облачные технологии
- Онлайн-торговля и цифровые платформы
- Беспилотники и кибербезопасность
- «Госуслуги» и мессенджер Мах
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Он сообщил о рекордном обороте цифровых компаний, развитии связи, планах по 5G, искусственному интеллекту и кибербезопасности. «Ведомости» собрали главное из его выступления.
Цифровая экономика и связь
Совокупный оборот цифровых компаний в 2025 г. превысил 21 трлн руб., прирост составил почти 20%, сказал Мишустин. Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 г. приблизился к 3 трлн руб.
Рынок услуг связи вырос на 13% – до 2,5 трлн руб. Количество базовых станций увеличилось почти на 9% и достигло 1 млн.
Сети 4G охватывают практически все домохозяйства. Сегмент проводного широкополосного доступа за год вырос на четверть. Продвигаются проекты по строительству волоконно-оптических линий, в том числе в арктической зоне Якутии и вдоль Северного морского пути.
На низких орбитах действует группировка из более чем 30 космических аппаратов для обеспечения скоростного доступа к интернету. В ближайшее время начнется тестирование терминалов спутниковой связи для железнодорожного транспорта.
В сентябре по поручению президента запущены сети 5G на частотах LTE. «Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. Три компании уже выпустили свыше 10 000 базовых станций», – сказал премьер.
Искусственный интеллект и цифровой суверенитет
Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей ИИ. Поддержка и создание собственных технологий – вопрос национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета. «Мы не можем допустить для себя такого сценария», – подчеркнул Мишустин.
В законе о поддержке развития ИИ заложены инструменты помощи отечественным разработчикам и доступ к источникам данных для обучения моделей. Внедрение обязательного отечественного ИИ будет проходить с переходным периодом. Правительство определит сферы, где возможно использование только суверенных моделей, в частности для критически значимой инфраструктуры.
Платформа «Гостех» должна предоставлять лучшие ИИ-сервисы «под ключ» для федеральных, региональных и муниципальных учреждений. Масштабное внедрение ИИ потребует перестройки государственных процессов.
Государству и бизнесу нужно вместе обеспечить границы полномочий и ответственности ИИ-агентов для предсказуемой работы и недопущения сбоев. Правительство приступило к подготовке стратегий развития автономных систем и цифровых платформ.
Центры обработки данных и облачные технологии
В России строятся 42 центра обработки данных с инвестициями более 280 млрд руб. Формируется генеральная схема размещения таких объектов. Приоритет – территории с профицитом электроэнергии, наличием АЭС или ГЭС.
Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров составляет в среднем 80–90% и будет расти. Облако стало основным продуктом, а не дополнительной услугой при дата-центрах.
Онлайн-торговля и цифровые платформы
Объем онлайн-торговли в 2025 г. превысил 13 трлн руб., примерно 70% приходится на платформы. Оформлено свыше 8 млрд заказов.
Цифровые платформы становятся важнейшим фактором устойчивости экономики, они внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике.
Беспилотники и кибербезопасность
Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам с 2024 г. превысил 18 млн км. Тестируется более 100 высокоавтоматизированных тягачей.
Количество киберпреступлений за восемь месяцев 2026 г. снизилось почти на треть. Киберпреступники стали активнее использовать ИИ для имитации голоса, внешности и поведения людей. Необходимо информировать граждан о признаках искусственного контента.
«Госуслуги» и мессенджер Мах
В национальном мессенджере Мах зарегистрировано свыше 130 млн человек. Порталом «Госуслуги» пользуются 120 млн человек. Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учетных записей и проработать дополнительные условия для входа на платформу или восстановления доступа.