Главные заявления Мишустина о 5G, ИИ в госуправлении и кибербезопасности

В сентябре по поручению президента запущены сети 5G на частотах LTE. «Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках наших крупнейших городов, очень важно ускорить переход на отечественное оборудование в этой сфере. Три компании уже выпустили свыше 10 000 базовых станций», – сказал премьер.