Мишустин поручил Минцифры усилить защиту «Госуслуг»

30 сентября Минцифры сообщали, что подтвердить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно в салонах операторов связи, а не только в банках, МФЦ и госорганах. Дополнение необходимо для пользователей, живущих в отдаленных населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков. Министерство напомнило, что бывают три вида учетной записи. Упрощенная позволяет получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к простым сервисам после указания персональных данных. Подтвержденная учетная запись дает полный доступ к сервисам «Госуслуг».