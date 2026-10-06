Мишустин поручил Минцифры усилить защиту «Госуслуг»
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать дополнительные условия для входа на портал «Госуслуги». Об этом он заявил на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
Мишустин также поручил проработать условия восстановления доступа к платформе.
На «Госуслугах» появится «зеленая кнопка» – механизм отмены «красной кнопки» и снятия ограничений, наложенных участниками системы «Антифрод». 1 октября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что «красная кнопка» для защиты от мошенников заработает на «Госуслугах» в 2026 г. К сервису подключаются банки и операторы связи. По его словам, сервис поможет пострадавшим от уловок аферистов: при нажатии кнопки значимые онлайн-операции будут заморожены.
30 сентября Минцифры сообщали, что подтвердить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно в салонах операторов связи, а не только в банках, МФЦ и госорганах. Дополнение необходимо для пользователей, живущих в отдаленных населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков. Министерство напомнило, что бывают три вида учетной записи. Упрощенная позволяет получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к простым сервисам после указания персональных данных. Подтвержденная учетная запись дает полный доступ к сервисам «Госуслуг».