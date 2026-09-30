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Операторы связи смогут подтверждать учетные записи на «Госуслугах»

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Подтвердить учетную запись на «Госуслугах» теперь можно в салонах операторов связи, а не только в банках, МФЦ и госорганах, сообщило Минцифры РФ в Мах. Соответствующее постановление подписало правительство.

Дополнение необходимо для пользователей, живущих в отдаленных населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков.

Министерство напомнило, что бывают три вида учетной записи. Упрощенная позволяет получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к простым сервисам после указания персональных данных. Подтвержденная учетная запись дает полный доступ к сервисам «Госуслуг».

29 сентября в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что на «Госуслугах»  запустили сервис, позволяющий подготовить проект брачного договора в электронном виде. Новая услуга доступна в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». Воспользоваться ей могут как граждане, которые только планируют вступить в брак, так и уже состоящие в нем супруги.

27 сентября стало известно, что рекрутинговые платформы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки через «Госуслуги». Помимо сведений из электронной трудовой книжки сайты по поиску работы смогут получать информацию об образовании и водительском удостоверении кандидатов. Все данные будут предоставляться только с согласия самих пользователей.

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