Операторы связи смогут подтверждать учетные записи на «Госуслугах»
Дополнение необходимо для пользователей, живущих в отдаленных населенных пунктах, где рядом нет МФЦ или банков.
Министерство напомнило, что бывают три вида учетной записи. Упрощенная позволяет получать справочную информацию, стандартная открывает доступ к простым сервисам после указания персональных данных. Подтвержденная учетная запись дает полный доступ к сервисам «Госуслуг».
29 сентября в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что на «Госуслугах» запустили сервис, позволяющий подготовить проект брачного договора в электронном виде. Новая услуга доступна в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». Воспользоваться ей могут как граждане, которые только планируют вступить в брак, так и уже состоящие в нем супруги.
27 сентября стало известно, что рекрутинговые платформы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки через «Госуслуги». Помимо сведений из электронной трудовой книжки сайты по поиску работы смогут получать информацию об образовании и водительском удостоверении кандидатов. Все данные будут предоставляться только с согласия самих пользователей.