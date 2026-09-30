Операторы связи смогут подтверждать учетные записи на «Госуслугах»

29 сентября в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что на «Госуслугах» запустили сервис, позволяющий подготовить проект брачного договора в электронном виде. Новая услуга доступна в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». Воспользоваться ей могут как граждане, которые только планируют вступить в брак, так и уже состоящие в нем супруги.