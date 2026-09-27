Сайты по поиску работы смогут запрашивать данные из «Госуслуг»

В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через «Госуслуги». Тогда сообщалось, что на платформах «Авито», HeadHunter, «Яндекс», Ozon и VK появится возможность верификации аккаунтов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эксперимент по авторизации через ЕСИА стартовал в апреле 2021 г. и был продлен до 31 декабря 2026 г.