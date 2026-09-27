Сайты по поиску работы смогут запрашивать данные из «Госуслуг»
Рекрутинговые платформы получат доступ к сведениям из электронной трудовой книжки через «Госуслуги». Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
В документе, в частности, упоминается ООО «Хэдхантер». Компания сможет использовать данные для создания резюме соискателя и верификации его опыта. Помимо сведений из электронной трудовой книжки сайты по поиску работы смогут получать информацию об образовании и водительском удостоверении кандидатов, обратило внимание «РИА Новости».
Все данные будут предоставляться только с согласия самих пользователей.
В сентябре правительство расширило перечень целей и сведений, которые пользователи могут передавать электронным площадкам через «Госуслуги». Тогда сообщалось, что на платформах «Авито», HeadHunter, «Яндекс», Ozon и VK появится возможность верификации аккаунтов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эксперимент по авторизации через ЕСИА стартовал в апреле 2021 г. и был продлен до 31 декабря 2026 г.