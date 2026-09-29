На «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора
На портале «Госуслуги» запустили сервис, позволяющий подготовить проект брачного договора в электронном виде. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает «РИА Новости».
Новая услуга доступна в рамках жизненной ситуации «Обращение к нотариусу». Воспользоваться ей могут как граждане, которые только планируют вступить в брак, так и уже состоящие в нем супруги.
Для подготовки документа необходимо перейти на страницу «Заключение брачного договора» на портале и заполнить проект в электронном виде. После этого документ потребуется заверить у нотариуса.
В аппарате вице-премьера отметили, что сервис позволяет заранее зафиксировать условия имущественных отношений между супругами.
24 сентября Григоренко заявил, что портал «Госуслуги» за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) может дойти до того, что будет угадывать потребности россиян, подстраиваясь под всех индивидуально. 2 сентября он отметил, что процесс цифровизации привел к персонализации услуг и продолжает изменять функционал электронных сервисов. В качестве примера он привел «Госуслуги», которые превратились в проактивный сервис и продолжают изменяться с течением времени и новыми запросами.
15 сентября вице-премьер рассказал, что ИИ автоматизирует 70% операций в кол-центрах МФЦ.