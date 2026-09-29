На «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора

24 сентября Григоренко заявил, что портал «Госуслуги» за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) может дойти до того, что будет угадывать потребности россиян, подстраиваясь под всех индивидуально. 2 сентября он отметил, что процесс цифровизации привел к персонализации услуг и продолжает изменять функционал электронных сервисов. В качестве примера он привел «Госуслуги», которые превратились в проактивный сервис и продолжают изменяться с течением времени и новыми запросами.