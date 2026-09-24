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Главная / Технологии /

Григоренко: «Госуслуги» за счет ИИ смогут угадывать потребности россиян

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Портал «Госуслуги» за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) может дойти до того, что будет угадывать потребности россиян, подстраиваясь под всех индивидуально. Об этом ИС «Вести» сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

«Мы упрощаем, мы делаем это [«Госуслуги»] удобнее, мы делаем это под ситуацию, добавляя еще искусственный интеллект в жизненную ситуацию», – подчеркнул он.

2 сентября Григоренко отметил, что процесс цифровизации привел к персонализации услуг и продолжает изменять функционал электронных сервисов. В качестве примера он привел «Госуслуги», которые превратились в проактивный сервис и продолжают изменяться с течением времени и новыми запросами. «Цифровизация порождает не просто универсальную услугу, как это было раньше, а персонифицированную услугу, пожелание каждого гражданина», – заявил он.

15 сентября вице-премьер рассказал, что ИИ автоматизирует 70% операций в кол-центрах МФЦ. По словам его словам, такие меры помогут сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах, поскольку ИИ справится со стандартными и повторяющимися запросами клиентов. 

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