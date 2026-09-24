Григоренко: «Госуслуги» за счет ИИ смогут угадывать потребности россиян

2 сентября Григоренко отметил, что процесс цифровизации привел к персонализации услуг и продолжает изменять функционал электронных сервисов. В качестве примера он привел «Госуслуги», которые превратились в проактивный сервис и продолжают изменяться с течением времени и новыми запросами. «Цифровизация порождает не просто универсальную услугу, как это было раньше, а персонифицированную услугу, пожелание каждого гражданина», – заявил он.