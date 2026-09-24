Григоренко: «Госуслуги» за счет ИИ смогут угадывать потребности россиян
Портал «Госуслуги» за счет интеграции искусственного интеллекта (ИИ) может дойти до того, что будет угадывать потребности россиян, подстраиваясь под всех индивидуально. Об этом ИС «Вести» сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«Мы упрощаем, мы делаем это [«Госуслуги»] удобнее, мы делаем это под ситуацию, добавляя еще искусственный интеллект в жизненную ситуацию», – подчеркнул он.
2 сентября Григоренко отметил, что процесс цифровизации привел к персонализации услуг и продолжает изменять функционал электронных сервисов. В качестве примера он привел «Госуслуги», которые превратились в проактивный сервис и продолжают изменяться с течением времени и новыми запросами. «Цифровизация порождает не просто универсальную услугу, как это было раньше, а персонифицированную услугу, пожелание каждого гражданина», – заявил он.
15 сентября вице-премьер рассказал, что ИИ автоматизирует 70% операций в кол-центрах МФЦ. По словам его словам, такие меры помогут сотрудникам сконцентрироваться на более важных задачах, поскольку ИИ справится со стандартными и повторяющимися запросами клиентов.