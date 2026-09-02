Григоренко: цифровизация повлияла на переход к персонализированным услугам
Процесс цифровизации привел к персонализации услуг и продолжает изменять функционал электронных сервисов, рассказал на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» на Восточном экономическом форуме вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, приведя в пример сервис «Госуслуги».
Если прежде сервисы приложения предусматривали работу по заявке в условные «два клика», позже предложили работу в «в один клик», то теперь превратились в проактивную услугу и продолжают изменяться с течением времени и новыми запросами, объяснил он.
«Спрос порождает предложение, и мы очень четко на это реагируем. <…> Цифровизация порождает не просто универсальную услугу, как это было раньше, а персонифицированную услугу, пожелание каждого гражданина», – объяснил он.
Модератор сессии, ведущая молодежного проекта «Веды» делового издания «Ведомости» Анастасия Букреева поинтересовалась, возможно ли, что в будущем «Госуслуги» станут объединяющей трендовые интернет-сервисы платформой, включающей инструментарий искусственного интеллекта, соцсети, подобные Tik-Tok, и другие. На данный момент такой сценарий не рассматривается, ответил Григоренко, но не исключил такой трансформации.
«Это может быть на сегодняшний день за гранью, а послезавтра будет, как вы выражаетесь, "норм". Государство должно быть вариативно», – сказал он, отметив, что должны учитываться интересы всего населения, включая, к примеру, потребность в работе с бумагой у старшего поколения.