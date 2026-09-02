Григоренко: цифровизация повлияла на переход к персонализированным услугам

«Это может быть на сегодняшний день за гранью, а послезавтра будет, как вы выражаетесь, "норм". Государство должно быть вариативно», – сказал он, отметив, что должны учитываться интересы всего населения, включая, к примеру, потребность в работе с бумагой у старшего поколения.