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«Зеленая кнопка» появится на «Госуслугах» для отмены ограничений

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

На «Госуслугах» появится «зеленая кнопка» – механизм отмены «красной кнопки» и снятия ограничений, наложенных участниками системы «Антифрод». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы к форуму «Цифровые решения».‍

1 октября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что «красная кнопка» для защиты от мошенников заработает на «Госуслугах» в 2026 г. К сервису подключаются банки и операторы связи. По его словам, сервис поможет пострадавшим от уловок аферистов: при нажатии кнопки значимые онлайн-операции будут заморожены. Злоумышленник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли.

«Ведомости» писали 30 декабря, что в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0») предлагается запретить перепродажу идентификационных модулей, уже предоставленных абоненту в рамках договора мобильной связи с выделением номера. Документ также устанавливает дополнительные требования к учету корпоративных номеров и оборудования, которые используются в устройствах (М2М, machine-to-machine – автоматический обмен данными между устройствами без участия человека). Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2027 г.

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