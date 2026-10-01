«Красная кнопка» от мошенников появится на «Госуслугах»
«Красная кнопка» для защиты от мошенников на «Госуслугах» заработает в 2026 г. К сервису подключаются банки и операторы связи, рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко «РИА Новости».
«Дорабатываем «красную кнопку» на «Госуслугах», – сказал Григоренко в интервью агентству.
По его словам, сервис поможет пострадавшим от уловок мошенников. Значимые онлайн-операции будут заморожены при нажатии кнопки. Мошенник не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли, объяснил вице-премьер.
30 декабря «Ведомости» писали, что в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0») предлагается запретить перепродажу идентификационных модулей, уже предоставленных абоненту в рамках договора мобильной связи с выделением номера. Документ также вводит дополнительные требования к учету корпоративных номеров и оборудования, которые используются в устройствах (М2М, machine-to-machine – автоматический обмен данными между устройствами без участия человека). Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2026 г.