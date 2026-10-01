«Красная кнопка» от мошенников появится на «Госуслугах»

30 декабря «Ведомости» писали, что в третьем пакете мер по борьбе с кибермошенничеством («Антифрод 3.0») предлагается запретить перепродажу идентификационных модулей, уже предоставленных абоненту в рамках договора мобильной связи с выделением номера. Документ также вводит дополнительные требования к учету корпоративных номеров и оборудования, которые используются в устройствах (М2М, machine-to-machine – автоматический обмен данными между устройствами без участия человека). Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2026 г.