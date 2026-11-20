Временного поверенного в делах Эстонии вызвали в МИД России
В МИД РФ был вызвал временный поверенный в делах Эстонии после решения Таллина закрыть пункты пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
Эстонскому дипломату передадут позицию Москвы о неприемлемости враждебных действий в отношении России.
«Российская сторона оставляет за собой право предпринять все необходимые политико-дипломатические меры для защиты своих национальных интересов», – подчеркнула представитель МИДа.
По словам Захаровой, Эстония пытается обострить отношения с Россией, но решение было принято впопыхах, без консультаций с Москвой. Одностороннее закрытие пунктов пропуска нарушает права значительной части россиян. Кроме того, решение будет иметь самые негативные последствия для экономики самой Эстонии.
Страна Балтийского региона решила закрыть пункты пропуска как минимум на шесть месяцев с 1 декабря после предполагаемого поджога оборонного предприятия. Таллин объяснил свои действия соображениями безопасности, так как обвиняет в инциденте Россию.
Власти Эстонии сообщали, что в ночь на 14 ноября была предпринята попытка атаковать здание оборонного предприятия Threod Systems с целью вызвать взрыв и поджог. Пострадавших нет, производственные возможности компании не были нарушены. Департамент полиции безопасности и пограничная охрана задержали восемь подозреваемых – жителей Латвии.