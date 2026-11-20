По словам Захаровой, Эстония пытается обострить отношения с Россией, но решение было принято впопыхах, без консультаций с Москвой. Одностороннее закрытие пунктов пропуска нарушает права значительной части россиян. Кроме того, решение будет иметь самые негативные последствия для экономики самой Эстонии.