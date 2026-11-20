Индекс Мосбиржи и РТС за день опустились до уровня октября. Среди причин такой динамики эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов называл отсутствие значимой конкретики по итогам встречи глав России, США и Китая на саммите АТЭС.