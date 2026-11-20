Официальный курс доллара установлен на выходные на отметке 82 рубля
Банк России установил официальный курс доллара на 21 ноября на отметке в 82,19 руб., повысив его на 0,26 руб.
Евро подорожал на 0,48 руб. и составил 90,34 руб. Юань вырос в цене на 0,02 руб. Китайская валюта будет стоить 12,28 руб.
Официальный курс доллара на 20 ноября равен 81,93 руб. Евро стоит 89,86 руб., а юань – 12,25 руб.
Индекс Мосбиржи и РТС за день опустились до уровня октября. Среди причин такой динамики эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Андрей Смирнов называл отсутствие значимой конкретики по итогам встречи глав России, США и Китая на саммите АТЭС.