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Мишустин: число пользователей мессенджера Max превысило 130 млн

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Количество зарегистрированных пользователей мессенджера Max превысило 130 млн. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на главной пленарной сессии «Результаты. Возможности. Перспективы» форума «Цифровые решения».

«В национальном мессенджере Max зарегистрировано уже свыше 130 млн человек», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

2 октября в мессенджере заявили, что ежедневная аудитория превысила 90 млн пользователей. В среднем за сутки пользователи Max отправляют более 1,9 млрд сообщений и совершают около 34 млн звонков.

Больше всего регистраций приходится на Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме того, по данным компании, цифровой ID в Max создали около 10 млн человек.

В апреле Max становился лидером по месячной аудитории среди мессенджеров в России. Резкий рост популярности сервиса совпал с замедлением работы мессенджера Telegram в России за два месяца до этого, в феврале.

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