Мишустин: продажи российского ПО приблизились к 3 трлн рублей

На форуме «Ростелеком» запустил Трансевразийскую волоконно-оптическую линию (ВОЛС) TEA Next. Он добавил, что новая линия также подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал. По данным «Ростелекома», подобные технологии уже применяются российскими операторами связи. Сейчас к ВОЛС также проявляют интерес Китай, Монголия и некоторые страны СНГ. В «Ростелекоме» сообщили, что емкость ВОЛС составляет 96 темных волокон. Они могут использоваться международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями. Во время строительства применялся кабель с оптическими волокнами типа G.654. Максимальный объем данных, которые можно передать по кабелю, может составлять более 1 Пб/с.