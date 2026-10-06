Мишустин: продажи российского ПО приблизились к 3 трлн рублей
Объем реализации российских программных продуктов в первом полугодии 2026 г. приблизился к 3 трлн руб. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения».
По словам главы правительства, показатель оказался почти на треть выше, чем за аналогичный период 2025 г.
На форуме «Ростелеком» запустил Трансевразийскую волоконно-оптическую линию (ВОЛС) TEA Next. Он добавил, что новая линия также подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал. По данным «Ростелекома», подобные технологии уже применяются российскими операторами связи. Сейчас к ВОЛС также проявляют интерес Китай, Монголия и некоторые страны СНГ. В «Ростелекоме» сообщили, что емкость ВОЛС составляет 96 темных волокон. Они могут использоваться международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями. Во время строительства применялся кабель с оптическими волокнами типа G.654. Максимальный объем данных, которые можно передать по кабелю, может составлять более 1 Пб/с.
29 сентября сообщалось, что микросхемы впервые спроектируют и протестируют полностью на российском ПО. Это станет возможным в рамках пилотного проекта, который подписали Национальная компьютерная корпорация (НКК) и НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент») на форуме «Микроэлектроника-2026». Проект должен подтвердить возможность полного цикла проектирования сверхвысокочастотных (СВЧ) интегральных схем без иностранных решений.