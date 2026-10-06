«Ростелеком» запустил Трансевразийскую волоконно-оптическую линию

«С государственной точки зрения это важный шаг по обеспечению цифрового суверенитета, основа для реализации национальных приоритетов, утвержденных президентом России. Линия не менее чем на четверть века вперед создает надежную инфраструктуру для передачи данных между европейской частью страны и Дальним Востоком. С технологической точки зрения она нужна для развития дата-центров и облаков, искусственного интеллекта, в целом для дальнейшей цифровизации государства, регионов, бизнеса и жизни людей», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.