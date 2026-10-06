«Ростелеком» запустил Трансевразийскую волоконно-оптическую линию
«Ростелеком» запустил Трансевразийскую волоконно-оптическую линию (ВОЛС) TEA Next. Запуск состоялся на форуме «Цифровые решения – 2026» в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина.
«С государственной точки зрения это важный шаг по обеспечению цифрового суверенитета, основа для реализации национальных приоритетов, утвержденных президентом России. Линия не менее чем на четверть века вперед создает надежную инфраструктуру для передачи данных между европейской частью страны и Дальним Востоком. С технологической точки зрения она нужна для развития дата-центров и облаков, искусственного интеллекта, в целом для дальнейшей цифровизации государства, регионов, бизнеса и жизни людей», – сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Он добавил, что новая линия также подчеркивает транзитные преимущества России и имеет большой экспортный потенциал.
По данным «Ростелекома», подобные технологии уже применяются российскими операторами связи. Сейчас к ВОЛС также проявляют интерес Китай, Монголия и некоторые страны СНГ.
Компания приступила к реализации проекта в 2020 г. На первом этапе строительства протяженность магистрали TEA Next составила примерно 7600 км. Она связала 22 субъекта РФ, в том числе пять городов – экономических центров России. Капиталовложения составили 17,6 млрд руб. Открытое финансирование предоставлено ФПК ВЭБ.РФ (24,4 млрд руб.).
В «Ростелекоме» сообщили, что емкость ВОЛС составляет 96 темных волокон. Они могут использоваться международными операторами связи и глобальными ОТТ-компаниями. Во время строительства применялся кабель с оптическими волокнами типа G.654. Максимальный объем данных, которые можно передать по кабелю, может составлять более 1 Пб/с.
В «Ростелекоме» подчеркнули, что при строительстве ВОЛС использовались компоненты отечественного производства.