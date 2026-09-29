В России впервые испытают микросхемы на отечественном софте

В рамках пилота НИИМА «Прогресс» предоставит экспертизу в проектировании СВЧ-микросхем, а НКК разработает программный комплекс, обеспечивающий сквозное проектирование – от схемы до готовой топологии. Затем специалисты НИИМА «Прогресс» выполнят проектирование, после чего стороны проанализируют результаты и подготовят рекомендации по доработке продукта. Разработанные в отечественной САПР микросхемы проверят на соответствие заявленным характеристикам в условиях, близких к реальному производству.