В России впервые испытают микросхемы на отечественном софте

В России впервые испытают микросхемы на отечественном софтеПозже чипы проверят на соответствие заявленным характеристикам в условиях, приближенных к реальным
Микросхемы впервые спроектируют и протестируют полностью на российском программном обеспечении (ПО). Это станет возможным в рамках пилотного проекта, который подписали Национальная компьютерная корпорация (НКК) и НИИМА «Прогресс» (входит в ГК «Элемент») на форуме «Микроэлектроника-2026».
Проект должен подтвердить возможность полного цикла проектирования сверхвысокочастотных (СВЧ) интегральных схем без иностранных решений, рассказал «Ведомостям» представитель «Элемента». Речь идет об отечественной системе автоматизированного проектирования (САПР), которая должна обеспечить сквозной маршрут – от схемы до готовой топологии.
В рамках пилота НИИМА «Прогресс» предоставит экспертизу в проектировании СВЧ-микросхем, а НКК разработает программный комплекс, обеспечивающий сквозное проектирование – от схемы до готовой топологии. Затем специалисты НИИМА «Прогресс» выполнят проектирование, после чего стороны проанализируют результаты и подготовят рекомендации по доработке продукта. Разработанные в отечественной САПР микросхемы проверят на соответствие заявленным характеристикам в условиях, близких к реальному производству.