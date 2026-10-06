Мишустин назвал создание технологий ИИ вопросом суверенитета
От создания собственных технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) зависит цифровой суверенитет и конкурентоспособность России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе выступления на форуме «Цифровые решения».
«Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей. Команда отечественных инженеров добивается впечатляющих результатов», – заявил Мишустин (цитата по ИС «Вести»).
По его словам, государства, претендующие на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость от других стран от своих решений. Глава правительства подчеркнул, что Россия не может допустить для себя такого сценария.
5 октября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство создаст специализированный ИИ в сфере образования, учитывая все риски. Таким образом он ответил на предложение одного из учителей, которое поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема».
26 июля президент Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ.