Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SVCB10,05+3,4%CNY Бирж.12,765+0,09%IMOEX2 321,21+0,07%RTSI860,97+0,07%RGBI111,15-0,06%RGBITR763,98-0,03%
Главная / Технологии /

Мишустин назвал создание технологий ИИ вопросом суверенитета

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

От создания собственных технологий в области искусственного интеллекта (ИИ) зависит цифровой суверенитет и конкурентоспособность России. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в ходе выступления на форуме «Цифровые решения».

«Россия продолжает оставаться в гонке больших фундаментальных моделей. Команда отечественных инженеров добивается впечатляющих результатов», – заявил Мишустин (цитата по ИС «Вести»).

По его словам, государства, претендующие на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость от других стран от своих решений. Глава правительства подчеркнул, что Россия не может допустить для себя такого сценария.

5 октября глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство создаст специализированный ИИ в сфере образования, учитывая все риски. Таким образом он ответил на предложение одного из учителей, которое поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема».

26 июля президент Путин подписал закон о поддержке развития технологий ИИ в стране. Закон регулирует отношения в сфере разработки, внедрения и применения больших фундаментальных моделей ИИ. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте