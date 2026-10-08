Ямпольская поддержала использование ИИ в работе учителей
Использование искусственного интеллекта в работе учителей может снизить их нагрузку и высвободить время для занятий с детьми, сообщила корреспонденту «Ведомостей» советник президента России Елена Ямпольская.
«Само предложение по созданию нейросети в сфере образования, конечно, мне кажется, нельзя не поддержать. Вы назвали ключевое слово – облегчить. Облегчить деятельность учителям», – сказала Ямпольская. По ее мнению, технология должна освободить время и ресурсы педагогов для «живой творческой работы с детьми».
Советник президента подчеркнула, что искусственный интеллект не сможет заменить человеческий. «Искусственный интеллект никогда не заменит естественного, я в этом абсолютно убеждена», – сказала она. По словам Ямпольской, человеческий интеллект включает эмоции, чувства, принципы, убеждения и интуицию, тогда как ИИ остается технологией, пусть и «удобным» и даже «фантастическим» инструментом.
При создании образовательной нейросети необходимо учитывать вопросы безопасности государства и технологического суверенитета, отметила Ямпольская. По ее мнению, единая система предпочтительнее множества отдельных нейросетей.
ИИ может использоваться для развития у школьников навыков самостоятельного обучения, мышления и критического анализа информации, считает советник президента. При этом технология не должна превращать учебу в простое получение готового ответа. По словам Ямпольской, ребенок должен понимать, что нейросеть – это средство, тогда как целью остаются получение знаний и саморазвитие.
5 октября президент Владимир Путин поддержал создание специализированной нейросети для сферы образования. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов позднее сообщил, что ведомство займется разработкой такого сервиса, при этом планируется учитывать риски применения ИИ в учебном процессе. Путин также предупреждал, что нейросети не должны подменять самостоятельное мышление школьников.
В августе Минпросвещения сообщило, что российских учителей начнут бесплатно обучать работе с искусственным интеллектом. Программа рассчитана на 36 академических часов, после ее прохождения педагоги смогут получить удостоверение о повышении квалификации.