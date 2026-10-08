Ямпольская поддержала использование ИИ в работе учителей

Советник президента подчеркнула, что искусственный интеллект не сможет заменить человеческий. «Искусственный интеллект никогда не заменит естественного, я в этом абсолютно убеждена», – сказала она. По словам Ямпольской, человеческий интеллект включает эмоции, чувства, принципы, убеждения и интуицию, тогда как ИИ остается технологией, пусть и «удобным» и даже «фантастическим» инструментом.